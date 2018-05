Manavgat Ramazana hazır

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların Ramazan ayını esenlik içinde geçirmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sözen, "Halkımızın Ramazan ayını daha rahat, huzurlu geçirmesi ve hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi için belediyemizin tüm birimlerini seferber ettik. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz artması olası dilencilik olayları karşısında gerekli tedbirleri aldı. Ekiplerimiz şikayete bağlı kalmaksızın gıda ürünleri satışı yapan yerlerin denetimlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşımız 153 Alo Zabıta Hattı’nı arayarak gıda denetimi veya ihtiyaç duydukları hizmetleri talep edebilecektir" dedi.

“Her kesime ulaşmayı planlıyoruz”

Manavgat halkına hizmetlerin devam ettiğini belirten Başkan Şükrü Sözen, "Bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi ailelerimize belediyemizin gücü nispetinde ’sağ elin verdiğini sol el görmemeli’ ilkesiyle ulaşacağız. Kent merkezinde ve 106 mahallemizde halkımızın temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla camilerimizin iç ve dış temizliklerini de Ramazan ayına hazırladık. Bu yıl halkımızla birlik, beraberlik, kaynaşma ve paylaşma duygularımızı pekiştireceğimiz iftar çadırımızı, geçen yıllarda olduğu gibi Atatürk Kültür Merkezi Meydanı’nda kuracağız. İftar çadırımızda halkımızla birlikte orucumuzu açmanın, lokmamızı paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Ayrıca çeşitli mahallelerimizde de iftar çadırları kurarak her kesime ulaşmayı planlıyoruz. Bu kapsamda 18 Mayıs Cuma Sarılar Mahallesi Pazar Yeri’nde, 21 Mayıs Pazartesi Günü Side Salı Pazarı Yeri’nde, 24 Mayıs Perşembe günü Taşağıl Mahallesi Pazar yerinde, 28 Mayıs Pazartesi Günü Ilıca Mahallesi Çarşamba Pazar Yeri’nde, 31 Mayıs Perşembe Günü Çolaklı Mahallesi Çarşamba Pazar Yeri’nde, 4 Haziran Pazartesi Günü Oymapınar Pazaryeri’nde, 6 Haziran Çarşamba Günü Kızılot Pazaryeri’nde, 8 Haziran Cuma Günü Gündoğdu Düriye Duran İlköğretim Okulu önünde, 11 Haziran Pazartesi günü Evrenseki Mahallesi Pazaryeri’ndeki İftar çadırlarımızda halkımızla birlikte olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Ramazan eğlenceleri

Sözen, "Manavgat Belediyesi olarak böylesine kutsal bir ayda, halkımızın akşamlarını birlik ve beraberlik içinde yaşamaları için her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Ramazan şenliklerimizin bu yıl çok daha canlı, çok daha hareketli geçeceğini ümit ediyoruz. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meydanı’nda oluşturacağımız şenlik alanı içerisinde insanlarımızın unutmaya başladıkları değerleri her zaman taze tutmayı hedefliyoruz. Şenlik alanımızda her akşam Hacivat- Karagöz oyunları, canlı meddah, orta oyunları, Türk geceleri, konserler, halk oyunları gösterileri, tiyatrolar, palyaço şovları, çocuk müzikalleri, kukla tiyatroları, sıra geceleri, eğlenceli yarışmalar ve çok farklı düzenleyeceğimiz eğlenceli etkinliklerle halkımızı memnun edeceğimiz inancındayız. Bu yıl Ramazan ayında 30 gün boyunca tüm halkımızı mütevazı iftar çadırlarımızda lokmamızı paylaşarak orucumuzu açmaya ve şenliklerimize katılmaya davet ediyorum."