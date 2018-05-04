Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 13:56

Manavgat, sağlıklı kentlere örnek oldu

Manavgat, Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği tarafından 23-26 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen ‘1.

Manavgat, sağlıklı kentlere örnek oldu

04 Mayıs 2018 13:56

Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi’nde sağlıklı kentlere örnek oldu.


Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Çevik’in yaptığı sunumda, halk sağlığı için Manavgat Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar aktarıldı. Çevik, Manavgat Belediyesi olarak vatandaşların, özellikle kadın ve çocukların sosyal hayata çeşitli etkinlik ve projelerle dahil edildiği ve mutlu bir kentte yaşamalarının sağlandığını belirtti. Manavgat’ta, belediye tarafından halk sağlığı için kentte temiz, güzel, sakin çevre için yapılan doğal ve tarihi güzellikleri koruyan, sağlıklı modern kent inşa eden, engelsiz kent oluşumu, sanat ve kültür arayıcılığıyla güzel duygular yayan bir kent yaratıldığı aktarıldı.



Manavgat’ta sağlıklı kent çalışmaları


Manavgat’ta halk sağlığı için belediyenin yaptığı çalışmalar arasında, MANBİS, Çiçek Sokak Projesi, Manavgat Çevre Düzenlemesi, Manavgat Taş ve Heykel Sempozyumu, Sokakta Hayat Var festivalleri, Türkiye’de ilk sesli ve ışıklı yaya köprüsü, şiir dostu bir kent için şiir yazılı trafolar, şiir okuyan banklar, kitap kafe, Kadınlar Edebiyat Durağı’nda öykü yarışması, Kadın Spor Merkezleri, Toros Kadınları Emek Pazarı, Torosların Kadınları Manavgat’ı geziyor, Bisiklet, Dragon ve Motosiklet Festivalleri, futbola destek, kültür ve sanat faaliyetleri, Side Dünya Müzikleri Festivali, Barış Suyu Festivali gibi çalışmalar başlıca örnek olarak gösterildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç