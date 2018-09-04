Çalışmaların tamamlanmasının ardından Manavgat 56 noktada kurulan 247 kamera ile gözetlenirken 5 ayrı noktada ise 27 adet Plaka Tanıma sistemli kamera kuruldu.

Toplam 247 kamera ile Manavgat’ın tamamı Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki merkezden kontrol altına alınırken, Manavgat’a değişik noktalardan giriş yapan araçlarda kurulan 5 PTS noktasındaki 27 adet kamera ile takip altına alındı. Suça karışan, çalıntı, yakalaması olan, trafikten men edilen araçlar plaka tanıma sistemi sayesinde kısa sürede bulunuyor. Kamera merkezindeki görevliler, kameraları sürekli takip ederek bir suç unsuru belirlemesi durumunda asayiş ve trafik ekiplerini haberdar ederek kısa sürede yakalanmasını sağlıyor.

MOBESE nin faaliyete geçirilmesiyle birlikte emniyetin suç ve suçlulara ulaşması kolaylaşırken, başta kırmızı ışık ihlali yapanlar olmak üzere trafikte kural ihlali yapanlar kolaylıkla belirleniyor.

Manavgat’ta tüm kameraların faaliyete geçtiğini belirten yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdılar.