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31 Mayıs 2018 15:01

Manavgat Şehitler Ormanına bakım yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın Evrenseki Mahallesinde bulunan Şehitler Ormanı Parkında bakım ve onarım çalışması yaptı.

Manavgat Şehitler Ormanına bakım yapıldı

31 Mayıs 2018 15:01


Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos 2013 tarihinde dönemin Evrenseki Belediyesi tarafından oluşturulan Manavgat Şehitler Ormanı Parkı için seferber oldu. Evrenseki Belediyesi’nin kapanması ile birlikte sahipsiz kaldığı iddia edilen Orman Parkı’nın tapusu da Büyükşehir Belediyesine geçti. Parkın harabeye döndüğü yönünde gündeme gelen Manavgat Şehitler Orman Park’ı için Büyükşehir ekipleri acil temizlik harekatı başlattı.



Park nefes aldı


Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik işlerine bağlı ekipler, Manavgat Şehitler Ormanında ilk etapta kurumuş ağaçları ve şehitlerin isimleri yazılı kütüklerin etrafını saran otları keserken çam ağaçlarını ve girişte bulunan kavak ağaçlarını budadı. Ekipler ayrıca kırılan heykel, tablo ve tabelalar da bakım ve düzenleme yaptı. Adına yaraşır bir hale getirilen Şehitler Orman parkında yapılan çalışmalar parka adeta nefes aldırırken vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir temizlik ekipleri Şehitler Orman Parkı’nda çalışmalar etap etap devam edecek.




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