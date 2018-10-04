Manavgat SMMMO' da Luca yazılımı eğitim toplantısı

Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu başkanı Nezih Özgenç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada elektronik dönüşüm süreci ile ilgili önemli satır başlıklarına değindi. Özgenç şunları söyledi “Türkiye'de 5 yıl önce hayata geçirilen ancak altyapı çalışmalarının 15 yıl öncesinden başladığı e-fatura ve e-defter gibi e-dönüşüm süreçlerinde Luca muhasebe yazılımı mali müşavirlere çok büyük avantajlar sağladı. TÜRMOB mevzuattaki yenilikleri Luca muhasebe yazılımı projesiyle biz mali müşavirlere en hızlı şekilde kullanma olanağı sundu. Luca'nın ülkemizdeki ilk ve tek internet üzerinden çalışan merkezi sistem olma özelliği birçok mesleki sorunumuzu ortadan kaldırdı. Bugün yaptığımız e-dönüşüm sürecindeki yeniliklerin de tartışıldığı toplantının devam niteliğindeki formatlarını TÜRMOB işbirliği ile düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Mali müşavirlerin yaklaşık yüzde 70' i Luca muhasebe yazılımını kullanıyor. Bizleri mükelleflerle aynı çatı altında birleştiren Luca'dan beklentilerimiz her geçen gün artmakta. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz ” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Luca eğitmeni Dilek Koç yazılımdaki yenilikler ve kullanım kolaylıkları ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.