Side Taksi Kooperatifi Başkanı ve Manavgat Şoförler Odası Başkan Vekili Gani Küçük tarafından organize edilen etkinlikte konuşan Şoförler odası Başkanı Muammer Ünal “Ne yazık ki görevde olmadığımız süreçte korsan almış başını yürümüş durumda. Şu an taksici esnafı çoluğunun çocuğunun rızkını çıkaramaz duruma gelmiş. Biz göreve gelirken ne pahasına olursa olsun korsanı bitireceğimizi taksici esnafımızın hakkını almasını sağlayacağımızı söyledik. Bugün buradaki arkadaşlarımız korsana karşı protesto yapmayı planlıyordu. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde hukukun olduğunu, haklarımızı yasal yollardan aramamız gerektiğini söyleyerek eylem yapmamaları konusunda kendilerini ikna ettik. Biz Rent a car firmalarının kendi işlerini yapmalarını istiyoruz. Minibüslerle D2 Belgesi bulundurarak havalimanına, alışveriş merkezlerine, otellere, tarihi yerlere transfer yapmak gibi bir hakları bulunmamaktadır. Bu yasal değildir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu açıklamada UBER taşımacılığına karşı olduğunu ve taksicilerin yanında olduğunu söyledi. Sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Konuya başta Kaymakamımız olmak üzere Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediyemizin de gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Biz sadece Taksici esnafımızın çoluğunun çocuğunun rızkını korsan tarafından gasp edilmesini istemiyoruz. Biz kararlıyız; ‘Ya korsan bizi bitirecek, ya biz korsanın kökünü kazıyacağız" diye konuştu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğine dikkat çeken Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal “Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandırılamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. A1,B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin bu fıkrayı 1 takvim yılı içerisinde ikinci kez ihlal ettiklerinin tespiti halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkraya göre iptal edilen yetki belgesi sahiplerine 2 yıl geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmez. Birçok firmanın Araç Kiralama (Rent a-car) ve 7/24 VIP servis vb. gibi yetki belgesi olmayıp veya yetki belgesi olup amacı dışında kullanarak yolcu taşımacılığı yaptıkları bilinmektedir. Oteller bölgesinde gerekli denetimler için gerekli kurumlara yazılarımız iletilmiştir. Yetki belgesi olup hatır için ya da para kazanmak için amaç dışı kendi nam ve hesabına çalışacak kişilerin araçlarını kayıt etmeleri halinde 3.000,00 tl ceza yazılacak. Aynı takvim yılı içerisinde 2. defa tekrarında D2 belgesi iptal edilecek ve 2 yıl süre ile D2 yetki belgesi tekrar verilmeyecek” şeklinde konuştu.

Ünal’ın açıklamasının ardından taksiciler çalışma noktalarına dağılırken, Başkan Ünal, korsan konusunda denetimlerin yapıldığı Side girişinde denetim yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Jandarma ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi. Ünal, denetimlerin aralıksız devam edeceğini, daha fazla ekip oluşturularak değişik bölgelerde denetimler yapılması için Şoförler Odası olarak ellerinden gelen çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi.