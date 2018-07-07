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07 Temmuz 2018 16:15

Manavgat ’ta trafik kazası: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manavgat ’ta trafik kazası: 4 yaralı

07 Temmuz 2018 16:15


Kaza çevreyolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Asiye G. nin kullandığı 16 P 4095 plakalı otomobil, Manavgat Çevre yolu Sorgun Otogar Köprülü kavşağı girişinde yoldan çıkarak yolun sağ tarafında bulunan ağaca çarptı.


Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Defne G., Dilara G., Ali G. ve Ezgi Ç. yaralandı. Manavgat ’ta çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.




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