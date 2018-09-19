Manavgat Türkbeleni gün sayıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın çehresini değiştirecek Türkbeleni Mesire Alanı Projesi'nde sona geldi.

2013 yılındaki yangında zarar gören Manavgat'ın akciğeri konumundaki Türkbeleni, Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle küllerinden yeniden doğdu. Projesi ANTEPE AŞ. tarafından yapılan, 30 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeliyle Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nca hayata geçirilen projede son rötuşlar yapılıyor. 35 hektarlık alan üzerinde 360 derecelik eşsiz bir manzaraya sahip olan Türkbeleni, 2013 yılında çıkan yangın sonucu tahrip olmuş ve kent için kontrolsüz bir alana dönüşmüştü.

8 bin 500 ağaç ve 80 bin adet çalı dikildi

Bu sebeple Türkbeleni projelendirme çalışmalarında, öncelikle alanın ağaçlandırılması ve bitkilendirmesi ve vatandaşların alanı verimli kullanabileceği mekanların oluşturulması ön planda tutuldu. Dikilecek ağaç türleri belirlenirken alan üzerindeki mevcut bitkiler göz önünde bulundurularak, hem ekolojik hem fonksiyonel açıdan uygun ağaç ve çalı türleri seçildi. Bu kapsamda Türkbeleni'ne toplam 8 bin 500 adet ağaç, 80 bin adet çalı dikildi.

Manavgat yeni bir yaşam alanına kavuşuyor

350 dönümlük Türkbeleni Mesire Alanı Projesi'nde tüm gezinti noktaları engelli vatandaşların kullanımına uygun tasarlandı. Üç adet yatay asansör ile yayaların alana merdivensiz ulaşımı sağlandı. Proje ile adrenalin, eğlence ve spor parkurlarından oluşan çocuk ve yetişkin macera parkları, çocuk oyun alanları, basketbol, tenis ve badminton sahaları, 2 bin 500 metre uzunluğunda yürüyüş ve koşu parkurları, bin 350 metrekare büyüklüğünde havuz ve gezinti köprüleri ile Manavgat yeni bir yaşam alanına kavuşuyor.

Millet Kıraathanesi olacak

Türkbeleni Mesire Alanı Projesi'nde açık ve kapalı olmak üzere toplam 305 araçlık otopark alanı yer alıyor. Alan içinde yapısal olarak, Millet Kıraathanesi, ASMEK Eğitim Binası, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi, kafeler, ibadethane ve idari bina yer alıyor. Ayrıca konser, tiyatro ve eğlence faaliyetleri için toplam 2 bin kişilik amfi tiyatro bulunuyor. Alanın simgesi haline gelen Türk Bayrağı 52 metreden 60 metreye çıkarıldı. Yenilenen bayrak meydanında şehitler için simgesel bir anıt yer alacak.