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27 Şubat 2018 11:02

Manavgat Türkbeleni yaza hazır olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Manavgat Türkbeleni Mesire Alanı Projesi, yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Manavgat Türkbeleni yaza hazır olacak

27 Şubat 2018 11:02

350 dönümlük dev proje Manavgat’a nefes aldırırken, turizme de katkı sağlayacak.


Manavgat Türkbeleni Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE A.Ş tarafından 30 milyon 400 bin TL’lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen projenin yaz aylarında tamamlanması ve ziyarete açılması hedefleniyor. Türkiye’nin en güzel kent parklarından biri olacak 350 dönümlük Türkbeleni Mesire Alanı Projesi, amfi tiyatrosu, spor sahaları, yapay göleti, macera parkı, çocuk oyun alanları, sosyal alanlar ve yemyeşil doğasıyla Manavgat’ın yeni çekim merkezi olacak.



Manavgat’ın cazibe merkezi


350 dönüm ormanlık alanın içinde 16 bin metrekare kapalı alanı ile ziyaretçiler bireysel sporlar ve takım sporları yapabilecekleri gibi kafe, sergi alanları, kır lokantaları, kameriyeler ve 2 bin kişilik amfi tiyatrosu sosyal alanlardan faydalanabilecek. Proje kapsamında ayrıca; idari bina, kır kahvesi, büfe, çocuk oyun alanı, ibadethane, yağmur barınağı, çeşme, yamaç tipi yaya asansörü, spor tesisleri destek binası, kültür evi, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis sahası, yapay gölet, Orman Genel Müdürlüğüne tahsisli gözlem kulesi, otopark ve macera parkı bulunuyor.



Yeşil doku korunacak


Proje kapsamında Türkbeleni Mesire Alanının doğası aynen korunurken, 2013’teki yangında zarar gören bölgeye de 2 bin 500 ağaç daha dikilecek. Mevcut orman ağaçlarının kesimine ya da taşınması da söz konusu olmayacak. Doğa ile eğlencenin iç içe olduğu, meydanları, spor alanları, sosyal tesisleri, kültür-sanat yapıları ile her detayın düşünüldüğü Türkbeleni Projesi, Manavgat’ın cazibe merkezi olacak.




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