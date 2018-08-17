Manavgat ve Alanya’da bayram öncesi ilaçlama seferberliği

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın tüm ilçe ve mahallelerinde larva, pupa ve uçkun ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ilaçlama ekipleri mezbahalar ile örnek kesim yerlerini dezenfekte ediyor. Modern araç ve ekipmanlarla yürütülen çalışmalar ile vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi amaçlanıyor.

Manavgat’ta 106 Mahallede hummalı çalışma

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı 130 personelden oluşan ilaçlama ekibi, Manavgat’ın 106 mahallesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler fosseptiklerin yanı sıra Manavgat’taki kanal, sazlık, gölet ve su birikintilerini ablukaya aldı. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı insektisit ve larvasit ilaçlarla bu alanlarda mücadele yapılıyor. Kapalı kanalların içine kadar giren ekipler; rögar, mazgal, çalılık, mesken, mahalle aralarında sıcak sisleme yaparak sineğe karşı önlem alıyor.

Alanya’da 55 ekip

Alanya’daki ilaçlama çalışmaları 55 ayrı ekiple yürütülüyor. Çalışmalarda mistblower araçları da kullanılıyor. Büyükşehir ekiplerinin etkin ve kararlı çalışması sonucu sinekle mücadele konusunda son iki yılda önemli mesafeler alındı. Alanya’nın 102 mahallesinde 18 ULV aracı, 2 mistblower aracı, 20 termal sisleme aracı ve 150 personel ile çalışmalar belirli periyotlarla yapılıyor. Kurban Bayramı öncesi karasinek artışı nedeniyle ekipler, kurban satış noktaları, kesimhaneler, gıda üretimi yapan ve satan işletmelerin çevresinde çalışmaları yoğunlaştırdı. Çalışmalar bayram sonrasında da devam edecek.

Kurban satış ve kesim yerleri ilaçlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre sağlığı ilaçlama ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezbahalar ile örnek kesim yerlerini dezenfekte ediyor. Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ilaçlar kullanılıyor. İnsan ve çevre sağlığına zararsız olan ilaçlar ile kurban satış yerlerindeki oluşabilecek sivrisinek larvalarının oluşumuna engel olunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvan ve insanlara geçebilecek hastalıkların önlenmesi için uygulanan ilaçlama çalışmaları hem satış yapan hem de kurbanlık alan vatandaşların memnuniyetini kazandı. Vatandaşlar gösterilen hassasiyet için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.