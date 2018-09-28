Manavgat ve Kaş'ta festival heyecanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinema tırı Manavgat ve Kaş'ta film keyfi sundu.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali etkinlikleri ilçelerden başladı. Belediye şirketi ANSET'e ait iki sinema tırı 19 ilçeyi gezerek, festival heyecanını kentin dört bir yanına taşıyor. Son olarak biri Manavgat diğeri Kaş'a ulaşan sinema, vatandaşlara ücretsiz film keyfi sundu.

İlgi büyüktü

Kaş Cumhuriyet Meydanı ve Manavgat Cumhuriyet Meydanı Sanat Çarşısı'na park eden Sinema tırına özellikle çocukların ilgisi büyük oldu. Aileleri ile birlikte keyifli bir akşam geçiren çocuklar “Okul Yolunda” adlı belgeselde kendilerinden de bir şeyler buldular.

Yılın en başarılı belgeseli

Pascal Plisson'ın yönettiği “Okul Yolunda” gösterildiği her ülkede büyük bir ilgi toplayan, yılın en başarılı belgesellerinden. Filmde dünyanın dört farklı ülkesinden dört ayrı çocuğun her sabah okula ulaşabilmek için bir sürü engeli nasıl aştıkları anlatılıyor. 2013 Locarno Film Festivali Kapanış Filmi olan “Okul Yolunda”, izleyenleri tek hayali okumak olan bu çocukların sıra dışı yaşamlarının içine sokuyor.