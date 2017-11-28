Bir evin bahçesinde bulunan 2 inek yol kenarına çıkarılırken, mahsur kalan 15 günlük buzağı ASAT’a ait iş makinesiyle kurtarıldı. Evi, giriş kapısına kadar sular altında kalan bir kadın 2 ay önce ikiz çocuklarının dünyaya geldiğini, ayağı sakat eşi ve çocuklarının evden çıkamadıklarını söyledi.

Manavgat’ta etkili olan sağanak yağış sırasında DSİ’ye ait kanalın taşması nedeniyle Aydınevler ve Bahçelievler mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede yollar sular altında kalırken ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem alırken, Antalya Büyükşehir ve Manavgat Belediyesi ekipleri gece boyunca su basan ev ve iş yerlerine yetişmeye çalıştı.

Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin sahipleri, iş yerine su girmemesi için yağmursuyu tahliye rögarlarını açmaya çabaladı.

Tüp bebek ikizlerin evini de su bastı

25 yıllık çocuk hasretleri tüp bebek yöntemiyle doğan ikiz bebekleriyle son bulan Güzel ailesi de zor anlar yaşadı. Side Kemer Mahallesi’nde yaşayan Abdurrahman ve Güllüşen Güzel’in evleri giriş kapısına kadar su altında kaldı. Her yağmurun ardından aynı sorunu yaşadıklarını belirten Güllüşen Güzel, iki bebeğinin ve ayağı sakat kocasının evden çıkamadığını dile getirerek, "Yetkililer bir türlü sesimizi duymak istemiyor. Burada su basan tüm evlerin sularını çekip benim evimin bahçesine boşaltıyorlar. Artık yağmur yağdığı zaman bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Bu havada yakacağımız odunlarımız da sular altında, ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Demirciler ve Karaöz mahallelerinde de çok sayıda ev sular altında kalırken ASAT ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evlerin çevresindeki suları boşaltarak vatandaşlara ulaştı. Çok sayıda ev ve ekili alan yağmur sularına teslim oldu. Yenimahalle ve Bahçelievler mevkiinde evlerinden çıkamayan öğrenciler okullarına gidemedi. Bazı vatandaşların küçükbaş hayvanları evlerinin balkonuna çıkardığı bildirildi.

15 günlük buzağının yardımına iş makinesi yetişti

Sağanak nedeniyle Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde Aksaz-Karaöz kavşağında bulunan Gümüş ailesinin tek katlı evi de sular altında kaldı. Suların yükselmeye başlamasının ardından evin bahçesinde bulunan 2 inek Ahmet ve Hatice Gümüş tarafından Karaöz yolu kenarına kurulan barakaya alınırken, Ahmet Gümüş, evde bulunan 15 günlük buzağıyı çıkarmak için tekrar eve gittiğinde mahsur kaldı. Hatice Gümüş, geceyi ineklerini bağladığı barakada saman çuvalı üzerinde geçirirken Ahmet Gümüş ise etrafı sularla kaplı evde buzağı ile birlikte kaldı.

Basın mensuplarının haber vermesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT’a ait iş makinesi Ahmet Gümüş ve 15 günlük buzağıyı bulunduğu yerden kepçeye alarak anayola çıkardı. Buzağı, Hatice Gümüş tarafından battaniye ile kurulandı.

Hatice Gümüş, her yağmurda sel baskını tehlikesi yaşadıklarını, Manavgat-Alanya yolunun altından geçen tahliyenin yetersizliği nedeniyle bu baskınların yaşandığını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.