Manavgat Yaya Köprüsü açıldı

Manavgat Belediyesi’nin Manavgat Irmağı üzerinde yaptırdığı Türkiye’nin ilk ses, ışık ve su gösterisi yapma özelliğine sahip Yaya Köprüsü törenle açıldı. Açılışta yapılan ses, su ve ışık gösterileri herkesi hayran bıraktı.

Köprünün bir ayağının bulunduğu Yukarıpazarcı Mahallesi’nde yapılan açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından Yaya Köprüsü’nün teknik özelliklerinin anlatıldığı 5 dakikalık tanıtım filmi Manavgat halkına sunuldu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kentin noksanlarını hissederek not ettiklerini söyledi. Sözen, “Manavgat’ın dününü bugününü geldiği noktayı her biriniz gözlemlediniz. Hiçbir zaman hatasız ve kusursuzuz demedik. Manavgat’ta insanın yaşamına dokunan, hayatlarını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu köprü de bunlardan bir tanesi. Allah’ın her türlü güzelliği ve imkanı verdiği bir kenti güzelleştirmek bizim görevimiz. Manavgat’ta daha güzel şeyler olacak” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Sözen, tüm protokol üyeleriyle birlikte kurdeleyi keserek Yaya Köprüsü’nün açılışını yaptı. Açılış sonrası yaya köprüsünde 15 dakikalık ses, ışık ve su gösterisi yapıldı.

Doktor sanatçıdan acil müdahale

Manavgat halkı büyük bir keyif ve coşkuyla gösteriyi izledikten sonra ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne alarak tüm güzel parçalarını Manavgat halkı için seslendirdi. Asıl mesleği doktorluk olan ve geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Danışmanlığına atanan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Manavgat’taki konseri sırasında aniden rahatsızlanıp yere düşen 45 yaşındaki Kenan Akmansoy, için sahneden inerek acil müdahale yaptı. Ferhat Göçer ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşa ilk müdahaleyi birlikte yaptı. Hastanın nabzını kontrol eden Göçer, kötü bir durum olmadığını, hastanın kalabalık ve sıcak yüzünden ani bir rahatsızlık geçirmiş olabileceğini söyleyerek sahneye yeniden döndü.

Başkan Sözen, daha sonra vatandaşla yakından ilgilenerek ambulansla hastaneye gönderdi. Hastanede de vatandaşın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığı belirtilerek taburcu edildi.