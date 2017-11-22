Manavgat Yemişli Mesire alanına dev Türk bayrağı

Manavgat Belediyesi, D-400 Karayolu üzerinde bulunan Yemişli Mesire Alanı’na 30 metrelik bayrak direği dikerek dev Türk bayrağı astı. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, bayrağın dikileceği alana beton dökümü ve parke yapımıyla sağlam temellere oturtulmasının ardından 30 metrelik dev Türk bayrağı göndere çekildi. Dev Türk bayrağının Yemişli Mesire Alanı’ndaki Mustafa Kemal Atatürk imzasının üzerine dikilmesi ise, yoldan karşıdan izleyenlere görsel bir şölen oluşturdu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türk milletinin vazgeçilmez unsuru olan Türk Bayrağı’nın Yemişli Mesire Alanı’na daha da büyük bir anlam kattığını ifade etti. Başkan Sözen, “Yemişli Mesire Alanı’mızda, şanlı Türk Bayrağı’mızı göndere çekmenin onurunu yaşıyoruz. Bu vesile ile bizlere özgürce yaşayabileceğimiz ve bu kutsal emaneti sonsuza kadar koruyabileceğimiz bir vatan bırakan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi saygı ile yad ediyorum. Bizlere bıraktıkları kutsal emanet olan bayrağımızı sonsuza kadar büyük bir gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.