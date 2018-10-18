Manavgat'a 500 yataklı hastane

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, Manavgat'ta yapılacak olan 500 yataklı hastane projesinin yılbaşından sonra ihaleye çıkacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta düzenlenen muhtarlar toplantısında 500 yataklı Manavgat Araştırma Hastanesi'nin yapılması için çalışmaların başladığını açıklamıştı. AK Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, Manavgat Araştırma Hastanesi için 5 binde bir nazım imar planın Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandığını, projenin binde bir uygulama imar planın ise önümüzdeki günlerde Manavgat Belediyesi Meclisi'nde görüşüleceğini söyledi.

İhalenin yılbaşı sonrası çıkacağını belirten Öz, Hastanenin D-400 karayolu üzerine yapacağını ifade etti.