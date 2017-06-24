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24 Haziran 2017 11:08

Manavgat’a tatile gelen Alman turist denizde boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesine tatile gelen Alman turist serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Manavgat’a tatile gelen Alman turist denizde boğuldu

24 Haziran 2017 11:08


Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan arkadaşı Maria Ruth Stein ile birlikte tatil için 5 gün önce Manavgat’ın Kumköy bölgesinde 5 yıldızlı bir otele gelen 76 yaşındaki Christine Scherer Schneider, otelin sahilinde denize girdi. Alman turistin bir süre sonra suda hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Özel Side Anadolu Hastanesine kaldırılan Schneider, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Alman turistin cenazesi Cumhuriyet Savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.




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