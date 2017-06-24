Manavgat’a tatile gelen Alman turist denizde boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan arkadaşı Maria Ruth Stein ile birlikte tatil için 5 gün önce Manavgat’ın Kumköy bölgesinde 5 yıldızlı bir otele gelen 76 yaşındaki Christine Scherer Schneider, otelin sahilinde denize girdi. Alman turistin bir süre sonra suda hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Özel Side Anadolu Hastanesine kaldırılan Schneider, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alman turistin cenazesi Cumhuriyet Savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.