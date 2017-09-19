Manavgatlı Kutluhan Akdeniz’in zirvesinde

Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü sporcusu Milli Karateci Kutluhan Duran, Manavgat’ın gururu oldu. Bulgaristan’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kutluhan Duran’ın da yer aldığı Ümit Genç Erkek Kata takımı, 16-17 Eylül tarihleri arasında Fas’ın Tangier kentinde gerçekleştirilen 26’ncı Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası’nda zirvede yer aldı.
Akdeniz ülkelerini buluşturan Ümit Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonasına gelecek yıl Antalya’nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.