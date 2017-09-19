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19 Eylül 2017 12:12

Manavgatlı Kutluhan Akdeniz’in zirvesinde

Bulgaristan’da Avrupa Şampiyonu olan Kutluhan Duran, Enes Özdemir ve Mehmet Batuhan Özdemir’den oluşan ümit-genç erkek kata milli takımı Fas’ın Tangier kentinde düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda yine zirvede yer aldı.

Manavgatlı Kutluhan Akdeniz’in zirvesinde

19 Eylül 2017 12:12


Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü sporcusu Milli Karateci Kutluhan Duran, Manavgat’ın gururu oldu. Bulgaristan’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kutluhan Duran’ın da yer aldığı Ümit Genç Erkek Kata takımı, 16-17 Eylül tarihleri arasında Fas’ın Tangier kentinde gerçekleştirilen 26’ncı Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası’nda zirvede yer aldı.


Akdeniz ülkelerini buluşturan Ümit Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonasına gelecek yıl Antalya’nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.




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