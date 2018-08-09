Manavgat’ta 08.08.2018’de 30 nikah

08.2018’de, Manavgat Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda kıyılan nikahlarıyla dünya evine girdi.

Manavgat’ta 30 çift, nikahlarını özel bir güne denk getirmek için Manavgat Belediyesi’ne başvurdu. Manavgat Belediyesi Nikah Salonu’nda nikah yoğunluğu yaşanırken, nikah törenleri tüm gün boyunca devam etti.

En özel tarih

Nikahı kıyılan çiftler, özellikle 08.08.2018 tarihini seçtiklerini belirterek, en özel günlerinin özel bir tarihte olmasını tercih ettiklerini belirtti. 08.08.2018 tarihini seçen çiftlerden Demet-Abdullah Almaz çifti, özel olması için bu tarihi seçtiklerini söyledi.

“Çiftlerimize mutluluklar dileriz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Çiftlerimiz bu özel tarihte nikah için talepte bulundu. Biz de talepte bulunan bütün çiftlerimize nikah tarihi verdik. Bu özel tarihte 30 çiftimizin nikahını kıydık. Bütün çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.