Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 13:15

Manavgat’ta 08.08.2018’de 30 nikah

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 30 çift, 08.

Manavgat’ta 08.08.2018’de 30 nikah

09 Ağustos 2018 13:15

08.2018’de, Manavgat Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda kıyılan nikahlarıyla dünya evine girdi.


Manavgat’ta 30 çift, nikahlarını özel bir güne denk getirmek için Manavgat Belediyesi’ne başvurdu. Manavgat Belediyesi Nikah Salonu’nda nikah yoğunluğu yaşanırken, nikah törenleri tüm gün boyunca devam etti.



En özel tarih


Nikahı kıyılan çiftler, özellikle 08.08.2018 tarihini seçtiklerini belirterek, en özel günlerinin özel bir tarihte olmasını tercih ettiklerini belirtti. 08.08.2018 tarihini seçen çiftlerden Demet-Abdullah Almaz çifti, özel olması için bu tarihi seçtiklerini söyledi.



“Çiftlerimize mutluluklar dileriz”


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Çiftlerimiz bu özel tarihte nikah için talepte bulundu. Biz de talepte bulunan bütün çiftlerimize nikah tarihi verdik. Bu özel tarihte 30 çiftimizin nikahını kıydık. Bütün çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç