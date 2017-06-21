Manavgat’ta 15 günde üç ayrı festival yapılacak

Festivallerde Türkiye’nin en büyük sanatçı ve grupları da konser verecek. 8 kez dünya şampiyonu olan motosiklet şovmeni Güney Afrikalı Brian Capper 7. Manavgat Motosiklet Festivali’ne katılacak.

Manavgat, 29 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde 3 ayrı festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Manavgat Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. Uluslararası Manavgat motosiklet, 21. Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik ve 16. Side Dünya Müzikleri Kültür Ve Sanat Festivallerinde bu yıl Türkiye’nin en büyük sanatçı ve grupları sahne alarak Manavgat halkı ile turistlere unutamayacakları anlar yaşatacak. Peş peşe gerçekleşecek olan festivallerde ilk olarak Ramazan Bayramı’nın hemen sonrası, 29-30 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde 7. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali’yle motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Titreyengöl deniz kenarındaki Boğaz Otel Mevkii’nde yapılacak olan festivale, bu yıl yine dünya ve Türkiye’den motosiklet kulüpleri ve 2000’i aşkın motor tutkunu katılacak. Motosiklet Festivali’nde Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından Koray Avcı, Sibel Tüzün ve Kolpa Grubu, Manavgat halkıyla buluşacak. Festivallerde Koray Avcı, Sibel Tüzün ve Kolpa Grubu Funda Arar, Kıraç, Demet Akalın, Zakkum, Pamela ve Yüksek Sadakat konser verecek, ünlü şovmen Cem Yılmaz ve ünlü TV Program sunucuları Nevşin Mengü ile Mirgün Cabas da halk sohbetine katılacak.

Dünya şampiyonu şov yapacak

Festivalde bu yıl 8 kez dünya şampiyonu olan motosiklet şovmeni Güney Afrikalı Brian Capper 7. Manavgat Motosiklet Festivali’ne katılacak. 9 yaşından beri iki tekerlek üstünde olan Enduro ve trial dünyasının en büyük isimlerinden olan Capper, sıra dışı motosiklet şovunu sergilemek için motosiklet tutkunlarıyla buluşacak. Red Bull sporcusu olan Brian Capper 30 Haziran ve 1 Temmuz’da olmak üzere 2 kez şov yapacak. Manavgat’ta denizle ırmağın buluştuğu çam ormanları arasında düzenlenecek olan Motosiklet Festivali’nde her gece ünlü DJ’ler ve özel dans gösterileriyle konsept partiler, gün içinde hediyeli turnuvalar ve yarışmalar, turistik geziler gerçekleştirilecek.

Birbirinden ünlü sanatçılar katılacak

Motosiklet festivalinin ardından ise 7-8-9 Temmuz tarihlerinde bu yıl 21’incisi düzenlenecek olan Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali kent merkezindeki Atatürk Kültür Merkezi Meydanı’nda yapılacak. Her yaştan insana hitap eden farklı etkinlikleri ile öne çıkan festival, 7 Temmuz 2017 Cuma günü Saat 19.00’da renkli bir festival korteji ile başlayacak. Her yıl 100 bine yakın kişiyi ağırlayacak festivale, bu yıl Funda Arar, Kıraç, Demet Akalın, Zakkum, Pamela ve Yüksek Sadakat gibi ünlü sanatçılar katılarak Manavgat halkına muhteşem konserler verecek. Bu yıl Cem Yılmaz ve Nevşin Mengü ile Mirgün Cabas gibi Türkiye’nin ünlü TV Program sunucularını da ağırlayacak olan festival kapsamında hobi kursları ve sergileri, resim sergileri, atölye çalışmaları, çocuklar için eğlenceli aktiviteler, sirk gösterileri, dans şovlar ve Manavgat Nehri’nde yapılacak olan su sporları gösterileri de düzenlenecek.

16. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali

3’üncü festival olan 16. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali ise ise bu yıl 12-13-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Side Antik Tiyatro’da gerçekleşecek. Festivalde İlk gün dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi, nefesleri kesecek bir gösteriyi Antik Tiyatro’da gerçekleştirecek. Festivalin ikinci gününde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konser verecek. 14 Temmuz’da ise ünlü dans grubu yine Side Antik Tiyatrosu’nda sahne alacak.

“Festivallerimizi insanların hayatına bir renk katmaya yönelik kurgulamaya çalışıyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, festivaller hakkında bilgiler verdi. Gerçek anlamda bir kent olma heyecanıyla eksikliklerini tamamladıklarını kaydeden Sözen, “Festivallerimizi, kültürel etkinlikleri ile sosyal faaliyetleri her zaman canlı kılmaktaki heyecanımız bundandır. Biz festivallerimiz kurgularken unutulmamasına yönelik insanların hayatına bir renk katmaya yönelik kurgulamaya çalışıyoruz. Turizm kentiyiz, 250 bin yatak kapasitesinden, 25 bin esnaftan bahsediyoruz. Yaptığımız etkinliklerin onların hayatına ekonomik bazda da katkı yapmasını istiyoruz” dedi.

“Tamamen ücretsiz”

Festivallerin ücretli olduğun konusunda sosyal medyada asılsız bazı haberlerin çıktığını belirten Sözen, “Boğaz Otelle ilgili birkaç gündür sosyal medyada yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. Kesinlikle gelen dostlarımız aldıkları bütün hizmetlerde herhangi bir ücret yok. Türkiye’nin bu bağlamdaki en özel festivali. Dünyanın da en güzel yeri. Bir tarafı Irmak bir tarafı deniz. Tamamen çam ormanı içerisinde bir kamp alanı burası, herkesi davet ediyorum” diye konuştu.

“Yürümemiz gerektiğinde de yürürüz”

Bir basın mensubunun, motosiklet festivalinin tarihinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün Manavgat etabına denk geldiğini hatırlatması üzerine cevap veren Başkan Sözen, “Yürüyüş tarihleri sonradan belli oluyor. Bizim festivallerimiz çok önceden belli olduğu için böyle bir durum söz konusu. Bizim enerjimiz hepsine gitmeye yeter. Oraya da dahil oluruz. Gelen dostlarımıza da ev sahipliği yaparız, yürümemiz gerektiğinde de yürürüz” şeklinde cevap verdi.

Son olarak Türkiye’nin her zamankinden daha fazla dostluğa, kardeşliğe, barışa ve hoşgörüye ihtiyacı olduğunu belirten Sözen, bu yüzden barış ve su festivalini gerçekleştirdiklerini, festival logo ve afişlerinde de güvercin ve zeytin dalı simgelerini kullandıklarını sözlerine ekledi.