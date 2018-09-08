Manavgat’ta 150 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Çocukların mutlu gününe Manavgat halkı da yoğun olarak katılarak ortak oldu. Şölende Belediye Başkanı bütün sünnet çocuklarına altın taktı.

Manavgat Belediyesi’nce sünnetleri yaptırılan çocukların iyileşme süreçleri tamamlandıktan sonra organize edilen sünnet şöleni, hem aileleri hem Manavgat halkını mutlu etti. Sünnet şöleni öğle saatlerinde başladı. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanan 150 çocuk ve aileleri önce tiyatro salonunda günü ölümsüzleştirmek için toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Tiyatro salonunda çocukların ve ailelerin sevinci görülmeye değerdi. Geleneksel fotoğraf çekiminin ardından, tiyatro salonunda çocuklar için animasyon gösterileri düzenlendi. Ardından sünnet çocukları ve aileleri 5 otobüsle şehir turu yaparak halkı selamladı.

Şehir turu ve lunapark eğlencesi

Animatörler eşliğinde yapılan şehir turu oldukça eğlenceli geçti. Sünnet çocukları, şehir turunun ardından lunaparka geçti. Çocuklar lunaparkta, atlıkarıncaya, çarpışan arabalara ve çeşitli oyuncaklara aileleriyle birlikte binerek eğlendi. Lunaparktaki eğlence sonrasında çocuklar ve aileleri, botla Manavgat Irmağı üzerinde unutamayacakları bir gezi yaptı. Gezi sırasında çocukların yüzleri boyandı, animatörler çeşitli oyunlarla onları eğlendirdi. Sünnet çocukları bot turuyla Boğaz Otel’ e ulaştı. Boğaz Otel`de yemeklerini yiyen çocukları Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen karşıladı. Sözen, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu günü güzel hatırlasınlar istedik"

Başkan Sözen, gecede anlamlı bir konuşma yaptı. ‘Çocuklarımız, her birimizin geleceği yarınıdır’ diyen Sözen, “Atatürk iyi yetişmiş, iyi eğitilen çocuklarla ülkenin geleceğinin daha aydınlık olacağını söylemiştir. Manavgat Belediyesi olarak çocuklarımıza her aşamada sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın doğumuyla başlıyor sizlerle olan iletişimimiz. Bebeklerimizi doğumlarında belediye olarak ziyaret ederek nacizane hediyemizi sunuyoruz. Kültür Merkezlerimizde, gençlik merkezlerimizde çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmeleri için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımıza gençlerimize iyi koşullar sunmaya çalışıyoruz. Bu sünnet şölenimiz de bunlardan biri. İnanıyorum ki, evladı için her anne baba çocuğuna sünnet yapabilir. Ama bu aileler lütfetti bu töreni bizimle yapmayı uygun gördü. Ailelere teşekkür ediyoruz. Manavgat Belediyesi, hepinizin evi. Manavgat Belediyesinin sunduğu imkanlar sizin imkanlarınız. Biz ne yapıyoruz, bu imkanları sunmaya aracılık ediyoruz. Diliyoruz ki çocuklarımız sağlıklı sıhhatli büyüsünler, hak ettikleri ülkede özgür ortamların en iyisini yakalasınlar ve bu ülkeye koşulsuz iyi yetişmiş birey olarak sahip çıksınlar. Diliyoruz ki her biri ülkesini seven birer vatandaş olarak yetişsin. Bu gün burada olmaktan çok mutluyum. Her birinin hayatı pırıl pırıl olsun, her birinin kaderi güzel olsun. Sünnetleri hayırlı olsun. Bu gün burada çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarının dönüm noktası. Bu günü güzel hatırlasınlar istedik ve onlara özel bir gün organize ettik. Bizlerle bir arada olarak çocuklarınızın bu mutlu gününü bizlerle paylaştığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

150 çocuğa 150 altın

Ardından Muhteşem gecede Başkan Sözen, bütün sünnet çocuklarına altın taktı. Takı törenine belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katılarak Başkan Sözen’e altınları takmasına yardımcı oldu. Başkan Sözen, sünnet çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından sahneye çıkan yerel sanatçılar söyledikleri popüler ve kıvrak şarkılarla geceyi renklendirdi.