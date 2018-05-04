Manavgat’ta 2018’in ilk 4 ayında 139 Motosiklet trafikten men edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgesinde seyir halinde çalıntı, aranan, yakalamalı/hacizli ve tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, uygulamalarını sürdürüyor.
2018 yılının 4 aylık sürecinde haftanın 7 günü, Manavgat’ın değişik noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde 3 bin 264 motosiklet sorgulanırken 894 motosiklet hakkında işlem yapıldı. 524.611 TL para cezası uygulanırken 139 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.