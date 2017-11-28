Kaza, Mithatpaşa Cadesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Nurşen Erdoğan’ın kullandığı 07 HCH 01 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Orhangazi Caddesi’nden Mithatpaşa Caddesi’ne çıkan Tayfun Ramazan Keler’in kullandığı 07 HHB 36 plakalı otomobille çarpıştı. Tayfun Ramazan Keler’in kullandığı otomobil de duramayınca kaldırımda park halindeki Ahmet Karaturna’ya ait 07 LL 250 plakalı otomobile çarparak yan tarafta bulunan inşaatın içerisine sürükledi. Kazaya karışan 3 aracın da hurdaya döndüğü kazada kimsenin burnu bile kanamadı.