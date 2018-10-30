Manavgat'ta 3 gün 3 gece Cumhuriyet coşkusu

Manavgat Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kentte 3 gün boyunca düzenlenen etkinliklerle kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü, kentte Manavgat Belediyesi tarafından gerçekleşen etkinliklerle dolu dolu kutlandı. Fener alayında konser etkinliği olmamasına rağmen binlerce vatandaş Cumhuriyet için yürüdü.

Cumhuriyet için pedal çevirdiler

Cumhuriyetin 95. yıl dönümü ilk olarak Manavgat Belediyesi ile Manavgat Atatürkçü Düşünce Derneği'nin birlikte gerçekleştirdiği “Cumhuriyet için Pedal Çevir” etkinliği ile kutlandı. ‘MANBİS' bisikletlerinin vatandaşlara ücretsiz olarak verildiği organizasyona Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ADD üyeleri, bisiklet tutkunları ve Manavgat halkı katıldı. Etkinlikte bisiklet yolu ile Boğaz Otel mevkiine kadar Cumhuriyet için pedal çevrildi. Boğaz Otel sahil kafede katılımcılara çay ve simit ikramında bulunulmasının ardından etkinlik sona erdi.

Törenlerle kutlandı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerine katılarak, halkın coşkusuna ortak oldu. Manavgat halkı ile resmi törende bir araya gelen Başkan Sözen vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Resmi törenin ardından ise Başkan Sözen, CHP ilçe örgütünün çelenk sunma törenine katıldı. Çelenk sunma töreninde CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, parti yönetimi, kadın ve gençlik kolları da hazır bulundu.

Binlerce vatandaş akın etti

29 Ekim akşamı ise Manavgat Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı fener alayı düzenlendi. Binlerce vatandaş fener alayı için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Vatandaşlar fener alayı boyunca bayrak ve meşaleler ile el ele tek yürek olarak, Manavgat'ta Atatürk sevdası ve Cumhuriyet ateşinin hiç bir zaman sönmeyeceğini bütün Türkiye'ye ispatladı. Atatürk Kültür Merkezi meydanında Başkan Sözen'in bayram mesajı ve Atatürk'ün Cumhuriyeti ilanı ile ilgili video gösteriminin ardından ise muhteşem havai fişek gösterisi gerçekleşti. Vatandaşlar havai fişek gösterisini cep telefonları ile ölümsüzleştirdi. Manavgat'ta 3 gün boyunca dolu dolu gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları, havai fişek gösterisi ile sona erdi.