Manavgat’ta 300’e yakın inşaat kalıbı çalındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir inşaat firmasına ait şantiye deposundan 300’e yakın inşaat kalıbı çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Çevreyolu yakınlarında kum yolu üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait inşaat kalıplarının bulunduğu şantiye deposunda hırsızlık olayı meydana geldi. Dün gece inşaat kalıplarının bulunduğu depoya gelen hırsız ya da hırsızlar tel çitleri keserek 300’e yakın inşaat kalıbını çalıp kayıplara karıştı.

Depoya geldiklerinde kalıpların çalındığını fark ederek polisi arayan inşaat firması görevlileri, çalınan kalıbın değerinin 70-80 bin lira olduğunu belirtti.