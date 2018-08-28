Manavgat’ta 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Aşağı Hisar, Yukarı Hisar ve Sorgun Mahallelerinde 4 ayrı işyerinde 5 hırsızlık olayının meydana gelmesinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından hırsızlık olaylarının şüphelisi O.K. yakalandı. Görevliler O.K.’nin Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki bir mağazadan içerisinde banka kartı, 250 TL ve 150 Euro bulunan müşteriye ait çanta, Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesinde 2 ayrı işyerinden 250 Euro, 510 Dolar, 5 bin Kazak Tengesi, 290 TL, Altın kelepçe, burma bilezik, bebek altını ve Banka kartları, Sorgun Mahallesindeki alışveriş merkezindeki bir mağazadan içerisinde cep telefonu ve kredi kartları bulunan çantanın çalışmasına karıştığını tespit etti. O.K, ifadesinde çaldığı paralarla borcunu ödediğini, altınları bozdurduğunu, kredi kartları ve cep telefonunu ise çöpe attığını itiraf ederken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.