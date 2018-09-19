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Manavgat'ta 6 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Manavgat Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında, okula başlayacak olan öğrencileri motive etmek, ailelere de destek olmak amacıyla 6 bin adet çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.


Manavgat Belediyesi yeni eğitim yılı öncesinde içerisinde bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta dağıttı. Çantalar aynı zamanda kentin 78 kırsal mahallesindeki öğrencilere de ulaştırılıyor. Aileler çanta yardımından, öğrencilerin okuduğu okullardan alacakları öğrenci belgesi ile Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşlerin Müdürlüğüne müracaat ederek faydalanabilecek.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Dağıtılan çantalar içerisinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayabilecek malzeme bulunuyor. Kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da verdiğimiz destek aralıksız devam edecek. Yeni başlayan eğitim yılı dolayısıyla öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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