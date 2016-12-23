Manavgat’ta 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma tarafından minibüste yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakolu ekipleri, Side Otogar kavşağında gerçekleştirdikleri yol uygulamasında durdurdukları bir minibüs içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan Y.A.’nın aranmakta olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve 4 ayrı borç yükümlülüğünü yerine getirmeme, kasten yaralama, hakaret, mühür bozma ve tehdit olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı belirlenen Y.A. (44) jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.