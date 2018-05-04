Manavgat’ta alkollü sürücü otomobiliyle markete girdi

Kaza dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi’nden Mehmet Akif Caddesi istikametine gitmekte olan Hüseyin Y.’nin kullandığı 31 B 7424 plakalı hafif ticari araç, Remzi Güven Caddesi’yle Mehmet Akif Caddesi’nin kesiştiği kavşakta Çeltikçi istikametinden gelip Mehmet Akif Caddesi istikametine seyir halindeki Soner T.’nin kullandığı 07 L 7796 plakalı kamyona çarptıktan sonra yol kenarında bulunan ulusal bir market zincirinden içeri girdi.

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, olay yerine gelen ve hafif ticari aracın sahibi olduklarını belirten bazı kişiler görevini yapan trafik polislerine güçlük çıkarttı. Aracın sahibi olduğunu söyleyen şahsın sık sık ‘ben parti başkanıyım’ şeklinde sözler sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay yerine resmi ve sivil ekiplerin gelmesinin ardından yakınları tarafından telefonla olay yerine çağrılan ve kaza yapan aracı kullandığı belirtilen Hüseyin Y.’nin yapılan alkol muayenesinde 90 promil alkollü olduğu belirlendi. Hüseyin Y., polisler tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.