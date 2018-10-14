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Manavgat'ta alkollü sürücünün kırmızı ışık ihlali kazayla bitti: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazaya neden olan araç sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazaya neden olan araç sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.


Edinilen bilgiye göre dün gece Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Mehmet D.'nin kullandığı 07 AIH 23 plakalı ekspres taşıma yapan kamyonet, Manavgat çevreyolu kavşağında Side istikametine gitmekte olan Yusuf Ç.'nin kullandığı 59 VH 530 plakalı otomobile önce arkadan sonra ön sol taraftan çarptı.


Araçlar çarpmanın şiddetiyle yolda savrulurken, otomobil sürücüsü Yusuf Ç. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yusuf Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Diğer taraftan kazayı gören vatandaşlar, kamyonetin kırmızı ışıkta geçtiğini belirtirken, trafik ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde ekspres taşımacılık yapan kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Kamyonet sürücüsü Mehmet D. hakkında alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet vermekten işlem yapılırken ehliyetine 6 ay el konuldu.

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