Manavgat’ta alkollü sürücüsü dehşeti: 3 yaralı

Kaza, dün gece Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1038 Sokak’tan 1017 Sokak istikametine gitmekte olan Yıldıray Y.’nin kullandığı 07 LKG 68 plakalı otomobile, Atatürk Caddesi üzerinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan Ahmet K. idaresindeki 07 LU 244 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, Yıldıray Y.’nin kullandığı otomobilde bulunan Teslime Y., Abdullah Y. ve Züleyha Y. yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yıldıray Y.’nin hastalanan bir yakınını hastaneye götürdükten sonra evine döndüğü bildirilirken, diğer araç sürücüsü Ahmet K.’nin yapılan kontrolünde 179 promil alkollü olduğu belirlendi.