Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 23:11

Manavgat’ta Alman turist evinin bahçesinde ölü bulundu

Manavgat’ta yalnız yaşayan Alman turist evinin bahçesinde ölü bulundu.

Manavgat’ta Alman turist evinin bahçesinde ölü bulundu

08 Temmuz 2018 23:11


Olay, Manavgat Sorgun Mahallesi, Avni Akın Caddesi’nde bulunan müstakil tripleks evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşadığı öğrenilen Karin Ellen Hitzel (60) isimli Alman vatandaşı kadın, evinin bahçesinde üzeri kuru otlarla örtülmüş olarak bulundu. Alman kadının eski erkek arkadaşı Hasan V.’nin 4 gün önce eve geldiği, evde kimseyi bulamayınca açık olan camı kapattıktan sonra evden ayrıldığı, kendisinden 4 gün boyunca haber alamayınca bugün yeniden eve geldiği ve bahçede otların altında cansız vaziyette bulduğu belirtildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç