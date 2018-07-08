Manavgat’ta Alman turist evinin bahçesinde ölü bulundu

Olay, Manavgat Sorgun Mahallesi, Avni Akın Caddesi’nde bulunan müstakil tripleks evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşadığı öğrenilen Karin Ellen Hitzel (60) isimli Alman vatandaşı kadın, evinin bahçesinde üzeri kuru otlarla örtülmüş olarak bulundu. Alman kadının eski erkek arkadaşı Hasan V.’nin 4 gün önce eve geldiği, evde kimseyi bulamayınca açık olan camı kapattıktan sonra evden ayrıldığı, kendisinden 4 gün boyunca haber alamayınca bugün yeniden eve geldiği ve bahçede otların altında cansız vaziyette bulduğu belirtildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.