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24 Temmuz 2018 11:48

Manavgat’ta araç kurşunla olayına karışan şahıs yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 ay önce araç kurşunlama olayına karıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Manavgat’ta araç kurşunla olayına karışan şahıs yakalandı

24 Temmuz 2018 11:48


Edinilen bilgeye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 23 Mayıs günü Kasaplar Mahallesinde S.C.’ye ait aracın kurşunlanması sonucu meydana gelen “mala zarar verme” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” olayı ile ilgili T.B.’yi gözaltına aldı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve cezaevi firarisi olduğu, “uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak, silahla tehdit, mala zarar verme” suçlarından cezasının olduğu tespit edilen T.B. adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.




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