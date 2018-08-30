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30 Ağustos 2018 17:02

Manavgat’ta aranan 2 şahıs yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Manavgat’ta aranan 2 şahıs yakalandı

30 Ağustos 2018 17:02


Hakkında bina içerisinde muhafazaya alınmış eşyayı çalmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S.’nin araç kiraladığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı Hastane Caddesinde kiraladığı araç içerisinde yakaladı. Alanya ilçesinde de, basit yaralama ve silahla tehdit suçlarından kesinleşmiş para ve hapis cezası bulunan H.K. D-400 karayolunda uygulama noktasında Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.


E.S. ve H.K. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.




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