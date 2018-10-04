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Manavgat'ta aşure kuyruğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle Manavgat’ta 2 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle Manavgat'ta 2 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Manavgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki dağıtıma ilgi yoğun oldu.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında aşure ikramlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi aşure ikramına Manavgat'ta devam etti. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'in de katıldığı etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Öz ve Büyükşehir Belediyesi Manavgat Şube Müdürü Ömer Aydın vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramında bulundu.


Aşure kazanı önünde kuyruk oluşturan Manavgatlılar, aşurenin nefis tadına bakarken, ikram için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Ambalajlanmış özel kaselerde dağıtılan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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