Manavgat'ta aynı yerde bir ay arayla ikinci orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü.

Manavgat Karaöz Mahallesi Eğeler Tepesi'nde 14 Ağustos tarihinde çıkan orman yangınının ardından 1 ay sonra yeniden orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yerleşim alanlarının yakınında bulunan Köklük mevkisine sıçrarken, bu bölgede vatandaşlara ait meyve-sebze ağaçlarının bulunduğu bahçelere ulaşmadan söndürüldü.

22.50 sıralarında başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir belediyesine ait 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale yapıldı.

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 7 dönüm orman alanı zarar görürken yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Diğer taraftan yangın bölgesine gelen bazı vatandaşlar, ormanlık alanda domuz sürüleri bulunduğunu, bu domuzların ormanlık alandan aşağılara inerek ekili arazilerdeki ürünlere zarar verdiğini, yangının ürünleri zarar gören kişiler tarafından domuzlardan kurtulmak için çıkarılmış olabileceğini iddia etti.