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Manavgat'ta Bağımlılıkla Mücadele toplantısı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde ‘Bağımlılıkla Mücadele’ toplantısı yapıldı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde ‘Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı yapıldı.


Manavgat'ta Kaymakam Mustafa Yiğit, başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirlerinin katılımıyla ‘Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı yapıldı. Bağımlılıkla mücadelenin tüm Türkiye'de olduğu gibi Manavgat'ta ta büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Yiğit, “İçişleri Bakanlığımız bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yapmakta. Bu toplantının olağanüstü yapılması Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve ilgili bakanlıklarla birlikte, illerden ve ilçelerden gidecek olan değerlendirme raporları doğrultusunda üst düzey bir toplantı yapılacak. Bu yapılacak çalışmalarla birlikte 2019 yılında uyuşturucuyla mücadelede daha hassas davranılacağını düşünüyorum” dedi.


Bağımlılıkla mücadelede yeni fikirler ve projelerin hayata geçirilmesine her kesimin katılması gerektiğini dile getiren Mustafa Yiğit, "Vaazında bağımlılıkla mücadeleye değinen camideki din görevlisinden, okulda anlatan öğretmene kadar, evde nasıl mücadele edeceğini inceleyen veliden gazete ve televizyonda buna yer veren herkes bu işin bir parçasıdır. Bu mücadeleyi hep beraber vererek bu beladan İlçemizde, ilimizi de, ülkemizi de muhafaza etmek durumundayız."

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