Manavgat’ta balık ölümleri

Balık ölümlerin 2 ayrı noktada ve yaklaşık 100 metrelik alanda yoğun olarak yaşanması kanala karışan yabancı bir madde ihtimalini de gündeme getiriyor.

Bugüne kadar böylesine büyük balık ölümüne şahit olmadıklarını, bölgede her gün onlarca balıkçının balık tuttuğunu, ölümlerin ardından kimsenin balık tutmaya cesaret edemediğini belirten vatandaşlar “Birkaç gün önce yaşanan ölümler ve havanın aşırı sıcak olması nedeniyle suyun yüzüne çıkan balıklar çürümeye ve etrafa koku saçmaya başladı. Yetkililerin burada incelemelerde bulunarak ölümlerin sebebini belirlemesini istiyoruz. Aksi takdirde sadece balıklar değil, kanalda yaşayan diğer canlılar da yok olacak” şeklinde konuştular.