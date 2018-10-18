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Manavgat'ta bir işyerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Manavgat ilçesinde gümrük kaçağı bandrolsüz tütün mamulü satışıyla ilgili çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir iş yerinde yapılan aramalarda 10 bin 920 adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 4 bin 520 gram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.


Olayla ilgili iş yeri sahibi M.E.İ.'ye adli işlem uygulandı.

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