Manavgat'ta bulunan Sayıştay Tesisleri'nde yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Sayıştay Başkanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tesisin arka tarafında bulunan özel güvenlik personelinin aileleriyle birlikte kaldığı lojmanın çatısında çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dilkum ve Manavgat itfaiyelerinin müdahalesine rağmen lojmanın çatısının tamamına yayıldı. Çatıda izolasyon çalışması yapıldığı sırada başlayan yangın, izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla bir anda yayılırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar Manavgat ve Alanya'dan rahatlıkla görüldü.

İtfaiye ekiplerinin zaman zaman dumanlar içerisinde kaldığı yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürülürken, itfaiye görevlileri çatıdaki izolasyon malzemelerini sökerek aşağıya attı.