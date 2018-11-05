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Manavgat'ta çalılık yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan çalılık yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan çalılık yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aksaz Mahallesi Tekandız mevkiindeki tepede bulunan çalılık alanda yangın çıktı. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yetkililer, yangının çıktığı bölgenin orman dışı çalılık bir alan olduğunu, 3 dönüm alanın zarar gördüğünü belirtiler.


Hacıobası Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yangın söndürme ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda fazla büyümeden söndürüldü.


Yangında 0.2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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