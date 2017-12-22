Manavgat’ta ‘Çardak Köprü’ yolu genişletiliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat’ın Çardak Mahallesi’nde bulunan ve Çardak, Sağırin, Karabucak Mahallelerini birbirine bağlayan tek şeritli köprüde genişletme çalışması yapıyor. Dar olduğu için kazalara neden olan ve ulaşım sıkıntısı yaşanan köprü bölge halkının şikayetine neden oluyordu. Üç mahallenin ulaşımını daha güvenli ve akıcı hale getirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında köprüye ek yapılıyor. Gidiş ve geliş olarak genişletilecek köprü ile bölge halkı rahat bir nefes alacak.

Gidiş geliş köprü yolu

Büyükşehir Belediyesi Manavgat İlçe Koordinatörü İbrahim Büküş, 3 mahalleyi birbirine bağlayan köprünün yoğun şekilde kullanılan bir yol olduğunu belirtti. Büküş, “Eski köprü dar olduğu için artık ihtiyaçlara cevap vermiyordu. Sürekli kaza tehlikesi yaşanıyordu. Bir araç geçerken diğeri beklemek zorunda kalıyordu. Yeni yaptığımız eki, eski köprü ile birleştireceğiz Böylelikle gidiş ve geliş yönlü olan bir köprü olmuş olacak. Söz verdiğimiz projelerimizi sırasıyla hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.