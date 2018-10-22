Manavgat'ta cezaevi firarisi yakalandı

Muğla’nın Dalaman Cezaevinden firar eden bir şüpheli, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
Muğla'nın Dalaman Cezaevinden firar eden bir şüpheli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Dalaman Açık Cezaevinden firari olarak arandığı belirlenen F.S., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Alanya'da 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.