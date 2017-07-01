Manavgat’ta çıkan yangında 550’e yakın hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye göre, aşırı sıcaklar nedeniyle Manavgat’ın Hatipler Mahallesinde bir trafodan başladığı belirtilen yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, ekili alan ve Zeytin ağaçlarına sıçradı. Büyüyerek devam eden yangın, Hatipler Mahallesi 103 Sokak Yeni Mahalle Mevkiinde bulunan Alaaddin ve Selahattin Gök kardeşlere ait ağıllara ulaşarak tüm ağılı sardı. Ağıl içinde kurban bayramı için beslenen koyun ve kuzularda yangında telefe oldu. Hayvan sahiplerinin çabası ağıllarda bulunan 600 dolayındaki koyun ve kuzudan sadece 50 tanesinin kurtarılmasını sağlarken 550 dolayında küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Ağıllar tamamen yanarken, hayvanların yanı sıra hayvanlara verilmek üzere ağılların yanında depolanan yemlerde tamamen yandı.

Ağılların yanında otlayan 3 inek yangından nasibini aldı. Alevlerden kaçmaya çalışan ineklerin derisi büyük ölçüde yandı.

Yangının bir anda başladığını belirten Selahattin Gök, “3 ayrı ağılda 600 dolayında koyun ve kuzu ile 2 inek ve 1 danamız bulunuyordu. Gördüğüm kadarıyla 50 dolayında koyunu kurtarabildik. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Sevindirici olan kendi canımıza bir zarar gelmemesidir. Hayvanlarımıza vermek için aldığımız yemlerimizin tamamı da yangından zarar gördü” diye konuştu.

Hayvan sahiplerinin eşleri de yaşananlar karşısında fenalık geçirdi. Olay yerine gelen Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ziraat odası Başkanı Rasim Metin ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy hayvan sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Günlü, bir felaketin yaşandığını belirterek, “Öncelikle zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Tarım İlçe’den gelecek görevliler gerekli incelemeleri yapacak ve vatandaşımızın zararının karşılanması için gereken yapılacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise yaşananların üzücü olduğunu, yapılacak incelemenin ardından yanan hayvanların belediye ekiplerince kaldırılarak imha edileceğini, belediye olarak zarar gören vatandaşların yanında olduklarını belirtti.