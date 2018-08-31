Manavgat’ta coşkulu 30 Ağustos kutlaması

Yıldönümü, Manavgat Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında, binlerce vatandaşın katılımıyla, coşkulu bir şekilde kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü dolayısıyla Manavgat Belediyesi fener alayı yürüyüşü ve Kurtalan Ekspres konseri düzenledi. 30 Ağustos saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce Manavgatlının katılımıyla, Manavgat Belediyesi’nin dağıttığı bayrak ve meşaleler ile fener alayı yürüyüşü gerçekleşti. Fener alayı yürüyüşü, Yapay Şelale kavşağını takip ederek, Atatürk Kültür Merkezi’nde coşkulu bir şekilde sona erdi.

Küçüklerden işaret diliyle marşlar

İbrahim Sözen Gençlik Merkezi İşaret Dili Kursu öğrencilerinin eşliğinde okunan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Manavgat Belediyesi’nin hazırladığı 30 Ağustos filmi, izleyicilere sunuldu. Ardından yine öğrenciler sahneye çıkarak İzmir Marşı’nı halkla birlikte işaret diliyle seslendirdi. Etkinliklerin ardından Kurtalan Ekspres konseri gerçekleşti. Kurtalan Ekspres grubundan, Bülent Güven, Akın Eldes, Mustafa Telli, Yusuf Uğurer ve Ahmet Güvenç, en sevilen şarkılarını Manavgat halkı için seslendirdi.

Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş eserleri

Grup üyeleri, grubun kurucularından olan ve aramızdan ayrılan Barış Manço, Cem Karaca ve Bahadır Akkuzu’yu da anmayı ihmal etmedi. Kurtalan Ekspres’in söylediği Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş şarkılarına, binlerce Manavgatlı da hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonunda grup İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı’nı söyleyerek, bir kez daha zafer bayramı coşkusu yaşattı. Konserde ayrıca, Manavgat Belediyesi tarafından havai fişek gösterileri de yapıldı. Manavgatlılar havai fişek gösterilerini cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Kurtalan Ekspres grubuna teşekkür plaketini ise Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek takdim etti.

“30 Ağustos birliktir, kardeşliktir, tam bağımsızlıktır”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm Manavgat halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Başkan Sözen, “bu gün 30 Ağustos Zaferimizin 96’nci yıldönümü. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında özgür bir şekilde hayatımızı sürdürüyorsak, bunu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarını bu ülke için feda eden şehit atalarımıza borçluyuz. 19 Mayıslar, 23 Nisanlar, 29 Ekimler, 30 Ağustoslar bizim için çok önemli. Bu tarihler, bir ülkenin bağımsız yaşayabilmek için verdiği mücadelenin tarih sayfalarına işlenmiş nakışlarıdır. 30 Ağustos birliktir, kardeşliktir, tam bağımsızlıktır. Cumhuriyet ve demokrasiye açılan kapıdır. Türk milletinin azim ve kararlılığının sembolüdür. Manavgat halkı olarak, bugün, el ele tek yürek olarak, Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı, kentimizde Atatürk ışığının hiçbir zaman sönmeyeceğini bir kere daha kanıtladığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.