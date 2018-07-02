Manavgat’ta duyarlı öğretmen bir dramı ortaya çıkardı

Genç kadının psikolojik sorunları olduğu belirlendi.

Yürüyüşü bırakarak Zehra Gül S. isimli genç kadının yanını gelen duyarlı öğretmen, genç kadını arabalarına bindirmeye çalışanları uzaklaştırdıktan sonra jandarmayı arayarak genç kadının yanında bekledi. Jandarmanın gelmesinin ardından durumu jandarmaya anlatan Berrin Balcı, jandarma ekibi ile birlikte genç kadını alarak Manavgat Devlet Hastanesine götürdü

Olay, Sarılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı’nda gece saat 22.00 sıralarında yol kenarındaki genç kadını gören bazı sürücülerin durarak araca bindirmeye çalışmaları, yürüyüş yapmakta olan özel bir okulda öğretmen olarak çalışan Berrin Balcı’nın dikkatini çekti. Yürüyüşü bırakarak Zehra Gül S. isimli genç kadının yanını gelen duyarlı öğretmen, genç kadını arabalarına bindirmeye çalışanları uzaklaştırdıktan sonra jandarmayı arayarak genç kadının yanında bekledi. Jandarmanın gelmesinin ardından durumu jandarmaya anlatan Berrin Balcı, jandarma ekibi ile birlikte genç kadını alarak Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Gecenin ilerleyen saati olmasına rağmen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar hastaneye gelerek genç kadının durumuyla yakından ilgilenirken, Hastane Başhemşiresi Safiye Güneş, Acil Servis Doktoru Murat yıldız ve Psikiyatrist Savaş Öztürk seferber oldu. Psikolojik problemleri olduğu belirlenen Zehra Gül S., Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan işlemlerin ardından tedavi görmesi için ambulansla polis ve sağlık görevlisi nezaretinde Konya Meram Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi.