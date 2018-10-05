Manavgat'ta ekmeğe gece zammı

Manavgat'ta 1 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 1.25 lira oldu. Dün akşam 200 gram ekmeği 1 liraya alan vatandaşlar, sabah aynı gramajdaki ekmeğin zamlanarak 1.25 liraya satılması karşısında şaşkına döndü.

Zamla ilgili daha önce herhangi bir açıklama yapılmamış olması nedeniyle sabah fırın, bakkal veya markete ekmek almaya gelen vatandaşlar ekmek zammına tepki gösterdi.

Manavgatlı fırıncıların geçen hafta zam talebini Manavgat Esnaf Odasına ilettiği, esnaf odasının da bu talebi Antalya Esnaf Odalar Birliğine gönderdiği bildirildi. Zammın yapılabilmesi için birliğin aldığı kararı bakanlığa göndermesi bakanlığın izninin alınması gerektiği bildirildi. MESO Başkanı Hasan Özcan, zam kararı alınmadan fırıncıların zamlı satışa başladığını belirtti. Manavgat belediyesi Zabıta ekiplerinin ekmek zammının ardından fırınlarda ve marketlerde ekmek denetimine çıktığı bildirildi.