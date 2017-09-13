Manavgat’ta epilepsi hastası gençten 10 gündür haber yok

Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül Pazar günü Manavgat’ın Örnek Mahallesi’ndeki evinden ayrılan 34 yaşındaki Epilepsi hastası Tuncer Topaca’dan haber alınamıyor. Oğlu Tuncer Topaca’nın Epilepsi hastası olduğunu, nöbet geçirdiğinde bilinçsiz bir şekilde evden uzaklaştığını belirten baba Hüseyin Topaca, "Bu nöbetlerin ardından birkaç saat sonra veya ertesi gün eve geliyordu. Bugüne kadar en fazla 2 gün eve gelmedi. Evden ayrılmasının üzerinden 10 gün geçti. Manavgat’ta Gültepe kavşağından Akseki yol kavşağına kadar gidebileceği her yere baktık. 2 araç her yerde oğlumu arıyor. Son olarak Karaöz çevresinde görüldüğü söylendi. Külcülere kadar tüm bölgeyi taramamıza rağmen bulamadık" dedi.

Kayıp ilanları bastırıp dağıttıklarını söyleyen baba Topaca, "Jandarma ve emniyet de aramaya başladı. Başına bir şeyler gelmesinden endişe ediyoruz. Gören veya yerini bilenlerin insaniyet namına en yakın güvenlik güçlerine haber vermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.