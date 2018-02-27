Manavgat’ta “Erbakan Fotoğraf Sergisi” açıldı

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında Manavgat’ta düzenlenen etkinliklerle anıldı. Sergide, Erbakan’ın devlet, bilim ve siyaset kimliğiyle geçmiş yıllarda çekinmiş birçok fotoğrafı bulunuyor. Saadet Partisi Manavgat Kadın Kolları Başkanı Nergis Demiral, eski başbakan Erbakan’ın ölümün 7. yılında fotoğraf sergisiyle anmak istediklerini belirterek, sergiye vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Saadet Partisi Manavgat İlçe Başkanı İlhami Demiral ise Necmettin Erbakan’ın Türkiye tarihinde önemli bir yeri olduğunu ve silinmeyecek izler bıraktığını ifade etti. Demiral, "Necmettin Erbakan hocamız, liderimiz, yalnızca biz Milli Görüşçülerin değil, hangi görüşte olursa olsun tüm Türkiye’nin değeridir, hazinesidir. Gün geçtikçe hocamızın değeri daha çok anlaşılmaktadır. Bizler Erbakan hocamızın yolunun yolcuları olarak bu mücadeleyi son nefesimize kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.