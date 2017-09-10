Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 14:51

Manavgat’ta ev yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Manavgat’ta ev yangını

10 Eylül 2017 14:51


Edinilen bilgiye göre, dün gece Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzeri Kızılot Mahallesi’nde Hayrullah Yılmaz’a ait altı garaj olarak kullanılan 2 katlı ahşap evin çatısından yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlerin kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen tamamen yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtilirken 2 katlı evin tamamen yanmasına neden olan yangının çıkış nedeni belirlenemedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç