Manavgat’ta ev yangını

Edinilen bilgiye göre, dün gece Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzeri Kızılot Mahallesi’nde Hayrullah Yılmaz’a ait altı garaj olarak kullanılan 2 katlı ahşap evin çatısından yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlerin kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen tamamen yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtilirken 2 katlı evin tamamen yanmasına neden olan yangının çıkış nedeni belirlenemedi.