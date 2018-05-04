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04 Mayıs 2018 09:27

Manavgat’ta ev yangını korkuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Manavgat’ta ev yangını korkuttu

04 Mayıs 2018 09:27


Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzeri Karaöz Mahallesi’nde Mehmet Özden’e ait 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Oturma odasından başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer odalara yayılmadan söndürüldü. Oturma odasında bulunan tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, evin diğer odaları da dumandan zarar gördü.


Yangın sırasında ev sahiplerinin işte olduğu, evin 2 çocuğundan birinin okulda diğerinin ise aynı evin birini katında yaşayan dedesinin yanında olduğu bildirildi.




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